"61 .Uluslararası Bursa Festivali"nde Edis sahne aldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde şarkıcı Edis sahne aldı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Şarkıcı Edis sevilen şarkılarını orkestrası ve dans grubuyla birlikte sergiledikleri sahne şovuyla renklendirdi.

Edis, "Martılar", "Yalancı", "Benim Ol" ve "Arıyorum" gibi şarkılarını Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Edis ve ekibi müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.