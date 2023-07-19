Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'nın orman ve mesire alanlarında piknikte ateş yakılması yasaklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:02
        Bursa'nın orman ve mesire alanlarında piknikte ateş yakılması yasaklandı

        BURSA (AA) - Bursa'da olası orman yangınlarını önlemek amacıyla 20 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar ormanlık ve mesire alanlarda piknik yaparken mangal ve benzeri şekilde ateş yakılması yasaklandı.

        Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunca, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, kenti de etkisi altına alan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların orman yangını riskini artıracağının değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bursa genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

        Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacağı duyuruldu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        'Karabatak apartmanı'; Bursa'da baraj suları içinde kalan ağaçta kuluçkaya yattılar
        'Karabatak apartmanı'; Bursa'da baraj suları içinde kalan ağaçta kuluçkaya yattılar
        BURSA'DA SOKAK KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ  
        BURSA'DA SOKAK KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ  
        BURSA'DA VİRAJI ALAMAYAN İPLİK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; 1 YARALI
        BURSA'DA VİRAJI ALAMAYAN İPLİK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; 1 YARALI
        Bursa'da sokak köpeği av tüfeği ile vurularak öldürüldü
        Bursa'da sokak köpeği av tüfeği ile vurularak öldürüldü
        Bursa'da virajı alamayan iplik yüklü TIR devrildi; 1 yaralı
        Bursa'da virajı alamayan iplik yüklü TIR devrildi; 1 yaralı
        Bursa'da, 3 katlı binadan 4 kamyon çöp çıkarıldı
        Bursa'da, 3 katlı binadan 4 kamyon çöp çıkarıldı