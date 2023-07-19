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        Bursa'da kaybolan kişinin arama çalışmaları başlatıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:02
        Bursa'da kaybolan kişinin arama çalışmaları başlatıldı

        BURSA(AA)- Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kişinin kaybolması üzerine kardan ve denizde arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, 17 Temmuz’da evden ayrılan Osman Altınkardeşler’den (69) haber alınamaması üzerine ailesi tarafından ekiplere ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine yapılan MOBESE taramasında, Altınkardeşler’in 16 BSA 08 plakalı aracıyla en son Kurşunlu mevkisinde görüldüğü tespit edildi.

        AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kara ve denizden arama çalışması başlatıldı.

        Yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalara drone ile de destek veriliyor.

        Osman Altınkardeşler’in epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

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