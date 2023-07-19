Tekstil ve hazır giyim ihracatçılarının düzenlediği tasarım yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

BURSA (AA) - Türkiye genelindeki 10 tekstil ve hazır giyim ihracatçı birliğinin bir araya gelerek düzenlediği "Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması" sonuçlandı.

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar (TİM) Meclisi koordinatörlüğünde, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) destekleriyle bu yıl ilk kez yapılan yarışmada, 38 mühendis ve tasarımcıdan oluşan 6 takım yarıştı.

Yarışmada, birinciliği ReCos takımı kazanırken genA takımı ikinci, Loop takımı ise üçüncü oldu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri merkezinde düzenlenen ödül törenine, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye genelindeki tekstil ve hazır giyim İhracatçı birliklerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, atletik anlamına gelen "Athletic" ve serbest zaman aktivitesi anlamına gelen "Leisure" kelimelerinden oluşan "Athleisure" modasının son yıllarda giderek daha fazla talep gören bir trend haline geldiğini belirtti.

Engin, koleksiyonlarda görülen özgünlük ve teknik becerinin gelecek vadeden yeteneklerin sektör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Ödül törenine katılan ATHİB Başkanı Fatih Doğan, DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, EHKİB Başkanı Recep Burak Sertbaş, ETHİB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Turgut Kayhan, GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Necat Altın, UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir de genç tasarımcılara başarı diledi.

Yarışmaya, Türkiye genelindeki 19 üniversitenin tekstil mühendisliği bölümünden 48, tekstil ve moda tasarımı bölümünden 51 öğrenci olmak üzere toplam 99 öğrenci başvurdu.

Eğitim ve ön eleme aşamasından geçen 38 yetenekli tekstil mühendisi ve tasarımcının oluşturduğu 6 takım, birbirinden etkileyici koleksiyonlarını sunmak için uzun bir süreçten geçti.

Koleksiyonları titizlikle değerlendiren jüri üyelerinin kararıyla belirlenen ilk 3 takım, tasarım tescil ve Kappa koleksiyonunda yer alma imkanının yanı sıra fuar ziyaret imkanı ve en fazla bir yıl süreyle uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki merkezlerde eğitime başvurma imkanı kazandı.

Ayrıca birinci olan takım üyeleri bu ödüllere ilave olarak 6 aylık online İngilizce eğitimi ve bilgisayarla ödüllendirildi.​​​​​​​