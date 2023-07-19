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        GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:31
        GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Orhangazi-İznik kara yolunda, İznik'ten Orhangazi istikametine giden Enes Koca (19) idaresindeki 16 BDK 006 plakalı motosiklet, Üreğil kavşağından dönüş yapmak isteyen Mehmet D. (63) yönetimindeki 16 NDJ 75 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazada motosikletin sürücüsü Enes Koca ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Koca, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kamyonet sürücüsü Mehmet D. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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