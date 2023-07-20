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        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Özcan Deniz sahne aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 00:43
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Özcan Deniz sahne aldı

        BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Özcan Deniz sahne aldı.

        Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

        Şarkıcı Özcan Deniz, şarkılarını Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda Deniz ve orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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