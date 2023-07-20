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        Bursa'da inşaat alanına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 03:26
        Bursa'da inşaat alanına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşaat alanına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

        Oktay Bora idaresindeki 16 CYF 71 plakalı otomobil, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp kaldırımı aşarak inşaat alanına uçtu.

        Kazada, Bora ve araçta bulunan Onur Karaorman ile Serdar Sezgin (20) otomobilde sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar bulunduğu yerden çıkartılırken Serdar Sezgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Oktay Bora'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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