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        Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Bursa'da yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 09:33
        Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Bursa'da yapıldı

        BURSA (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Bursa'da başladı.

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde serbest ve grekoromen stilden sporcular katıldı.

        Şampiyonada 5. İşitme Engelliler Dünya Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası ile 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcular da belirlenecek.

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