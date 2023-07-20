Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uludağ'da orman yangınlarına karşı özel harekat ekipleri devriye geziyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:23
        Uludağ'da orman yangınlarına karşı özel harekat ekipleri devriye geziyor

        BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Uludağ'da devriye gezmeye başladı.

        Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun kararının ardından harekete geçen ekipler, Uludağ Milli Parkı'nda nöbet tutuyor.

        Orman alanlarını dron yardımıyla havadan kontrol eden ekipler, yasak kararından haberi olmadan ormanlara giren vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırıyor.

        Uludağ'ın farklı bölgelerinde gün içinde devriye gezen ekipler, dürbünlerle de çevreyi gözetliyor.

        Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri ise kentteki resmi piknik alanlarında atlarla kontroller yapıyor. Ekipler, ateş yakan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

        Bursa Valiliği Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunca, il genelindeki bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması bugünden itibaren 30 Eylül'e kadar yasaklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        BURSA'DA DEMİR KORKULUKLARI PARÇALAYAN OTOMOBİL İNŞAAT ALANINA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  
        BURSA'DA DEMİR KORKULUKLARI PARÇALAYAN OTOMOBİL İNŞAAT ALANINA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  
        Bursa'da demir korkulukları parçalayan otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da demir korkulukları parçalayan otomobil inşaat alanına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
        BURSA'DA OĞUL VEREN ARILAR BALKONU SARDI
        BURSA'DA OĞUL VEREN ARILAR BALKONU SARDI
        BURSA'DA AV TÜFEĞİ İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN SOKAK KÖPEĞİNİN 4 YAVRUSU BULUNDU  
        BURSA'DA AV TÜFEĞİ İLE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN SOKAK KÖPEĞİNİN 4 YAVRUSU BULUNDU  
        Bursa'da oğul veren arılar balkonu sardı
        Bursa'da oğul veren arılar balkonu sardı
        Kavşaktan dönen kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti (2)
        Kavşaktan dönen kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti (2)