BTÜ'lü öğrenciler ilkokul yenileme çalışması gerçekleştirdi

BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu, Bursa iline bağlı Kestel İlçesindeki Gölcük Köyü İlkokulu’nda yenileme çalışması gerçekleştirerek, başlatılan yardım kampanyası kapsamında da ilkokul öğrencilerine yeni eğitim araçları kazandırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu Akademik Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Bahar Arslan’ın öncülüğünde gerçekleşen çalışmaya, topluluk üyesi pek çok BTÜ’lü öğrenci destek verdi.

Etkinlikte Gölcük Köyü İlkokulu’nun iç ve dış cephe boyasının yenilenmesi, okulda bir kütüphanesinin oluşturulması, sıraların zımparalanması, bakımı ve verniklenmesi gibi çalışmalar yer aldı.

BTÜ’lü gençlerin gönüllü olarak yer aldıkları etkinlik çerçevesinde düzenlenen yardım kampanyasında köy ilkokuluna kitap, kitaplık, masa, sandalye ve kırtasiye malzemeleri kazandırıldı.