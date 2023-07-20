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        Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:06
        Bursa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Türkan Demiral (63), Yeniceköy Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtulan kadın yaralandı.

        Demiral, haber verilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kolundan ve bacağından yaralandığı öğrenilen kadın, tedavisinin ardından tabucu edildi.

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