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        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 07:07
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Uğur Can Uras idaresindeki 16 KNA 49 plakalı tır, Bursa Ankara Karayolu İnegöl girişindeki yakıt istasyonuna girmek isterken Bayram Uras idaresindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı.

        Kazada tırın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkartılan Uras, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Uras, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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