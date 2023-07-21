Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Osmangazi'de Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:17
        Osmangazi'de Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nu tamamlayanlar sertifikalarını aldı

        BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nun ilk kursiyerleri sertifikalarını aldı.

        Kursiyerlere kurs kapsamında alanında uzman isimler tarafından iş sağlığı ve güvenliği, iletişim, iskelet ve kasların yapı ve işlevleri, etik kavramlar ve ilkeler, besin öğeleri ve besin grupları, sağlıklı beslenme, kişisel bakım ihtiyaçları, vücut bakımı yapma, boşaltım ihtiyaçlarını karşılama, bakıma ihtiyacı olan birey için oda hazırlığı, bakıma ihtiyacı olan bireyin transferi pozisyon ve egzersizler, bakıma ihtiyacı olan bireyin beslenmesi, yatak yaraları ve koruyucu önlemler gibi eğitimler verildi.

        Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler için düzenlenen törende konuşan Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmenin gayretinde olduklarını ifade etti.

        Öz bakım hizmetlerinin karşılanması için destek elemanı yetiştirmenin önemli olduğunun altını çizen Köse, "Çağımız insanının sorunu haline gelen yaşlılık, hastalık gibi durumlarda öz bakımın hizmetlerinin karşılanması için destek eleman yetiştirmenin gayreti içine girdik. Bu alanda çok fazla nitelikli insana ihtiyaç duyulmuş olması nedeni ile bize gelen talepleri de göz önüne alarak bu kursları açıyoruz ve açmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Bisikletliyi öldüren sürücü her yerde aranıyor!
        Bisikletliyi öldüren sürücü her yerde aranıyor!
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı TIR´ın şoförü: Kuzenim olduğunu görünce gözlerime inanamadım
        Otomobilin çarptığı TIR´ın şoförü: Kuzenim olduğunu görünce gözlerime inanamadım
        Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı
        Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle rafting yaptı
        Yorgun mermi cinayetine müebbet istendi
        Yorgun mermi cinayetine müebbet istendi
        BURSA'DA İNŞAAT ALANINA DÜŞEN OTOMOBİLDE SIKIŞARAK ÖLEN SERDAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
        BURSA'DA İNŞAAT ALANINA DÜŞEN OTOMOBİLDE SIKIŞARAK ÖLEN SERDAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bursa'da inşaat alanına düşen otomobilde sıkışarak ölen Serdar, son yolculuğuna uğurlandı 
        Bursa'da inşaat alanına düşen otomobilde sıkışarak ölen Serdar, son yolculuğuna uğurlandı 