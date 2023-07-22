"61 .Uluslararası Bursa Festivali"nde Muazzez Ersoy sahne aldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy sahne aldı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Ersoy, konserde unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Sanatçı ayrıca Zeki Müren, Barış Manço, Neşat Ertaş, Orhan Gencebay şarkılarını da orkestrasıyla birlikte seslendirdi.

Ersoy, "Kahverengi Gözlerin", "Bir Fincan Kahve Olsam", "Kader Diyemezsin" ve "Sevemedim Karagözlüm" gibi şarkılarını Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

Gecenin sonunda Ersoy ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.