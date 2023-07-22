Bursa'da kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaraladı
BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan demir profil yüklü kamyonetin trafik lambalarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.D. (38) yönetimindeki 16 AC 5009 plakalı demir profil yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf G. (41) idaresindeki 16 BDJ 709 plakalı otomobil ile Nazif S'nin (83) kullandığı 16 AYM 575 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Nazif S. ile devrilen kamyonetten fırlayan demirlerin çarptığı yaya Saliha G. (61), yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.