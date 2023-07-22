Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:08
        Bursa'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

        BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde bir fabrika önündeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İznik Gölü kara yolu üzerindeki bir fabrikada çalışan Kaan Çoklar, mesai bitiminde motosikletinin iş yerinin otoparkında olmadığı fark etti. Fabrikanın güvenlik kameraları incelendiğinde motosikletin henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi.

        Çoklar ise çalınan motosikletinin bulunması için durumu polise bildirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Bursa´nın güvenliği kadın süvarilere emanet
        Bursa´nın güvenliği kadın süvarilere emanet
        Derede cesedi bulunan kadını boğarak öldürdüğü belirlenen TIR şoförü tutuklandı
        Derede cesedi bulunan kadını boğarak öldürdüğü belirlenen TIR şoförü tutuklandı
        Bursa'da dere kenarında cesedi bulunan kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
        Bursa'da dere kenarında cesedi bulunan kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
        Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaraladı
        Bursa'da kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaraladı
        "61 .Uluslararası Bursa Festivali"nde Muazzez Ersoy sahne aldı
        "61 .Uluslararası Bursa Festivali"nde Muazzez Ersoy sahne aldı