Bursa'daki fabrika otoparkından çalınan motosiklet bulundu
BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde bir fabrika otoparkından çalınan motosiklet polis tarafından bulundu.
İznik Gölü kara yolu üzerindeki bir fabrikada çalışan Kaan Çoklar'ın dün motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Çalışma sonunda polis, motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli M.T'yi (27) yakaladı. Polis, motosikleti de sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.