Uludağ'da muhtemel orman yangınlarına karşı devriyeler devam ediyor
BURSA (AA) - Uludağ'da jandarma ekiplerinin, olası orman yangınlarına karşı devriyesi devam ediyor.
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları sonrasında başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere Bursa genelinde denetimler artırıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma timleri, Uludağ Milli Parklar'da nöbet tutup, devriye geziyor.
Tam teçhizatlı ekipler, Çobankaya, Sarıalan, Kirazlıyayla, Karabelen bölgelerinde havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.
Uludağ'da piknik yapan vatandaşlar uyarılırken, ormanların içi ve çevresinde olası yangınlara karşı dron ile bölge inceleniyor.