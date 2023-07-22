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        Bursa'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 23:02
        Bursa'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü

        BURSA (AA) - Bursa’da tıra arkadan çarparak devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

        İstanbul - İzmir Otoyolu Subaşı mevkisinde İzmir istikametine seyir halinde olan C.Ç. idaresindeki 45 AHY 535 plakalı tıra, aynı istikamette seyreden 10 Z 4872 plakalı kamyonet çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kamyonette bulunan Telli Çakır hayatını kaybetti, Cemal Çakır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Cemal Çakır 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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