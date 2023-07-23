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        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 08:31
        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Üreğil Mahallesi'nden Orhangazi istikametine seyreden Berkay Seçkin'in (25) idaresindeki 16 J 6298 plakalı otomobil, yol kenarındaki zeytinlikte bulunan ağaçlara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Seçkin ve Abdülkadir Yalnız'ı (24) bulundukları yerden çıkardı.

        Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Seçkin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Tedavisi devam eden Yalnız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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