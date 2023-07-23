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        Devrilen kamyon Bursa-Yalova ulaşımını aksattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:02
        Devrilen kamyon Bursa-Yalova ulaşımını aksattı

        BURSA (AA) - Kontrolden çıkan kamyon devrilerek Bursa-Yalova kara yolunun bir süre kapanmasına sebep oldu.

        Alınan bilgiye göre Orhangazi-Yalova kara yolu Soğucak kavşağı yakınlarında bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle Orhangazi-Yalova kara yolu trafiğe kapandı. Bu esnada Orhangazi’den Yalova’ya KPSS'ye girmek için yola çıkanları taşıyan araçlar da yolda kalınca ekipler yolu açmak için hızla harekete geçti. Bazı vatandaşların yolun açılmamasından dolayı araçlarından inip yürüyerek Yalova’ya doğru ulaşmaya çalıştığı görüldü.

        Kaza yapan kamyon nedeniyle Orhangazi-Yalova kara yolu trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları meydana gelirken, KPSS için özel araçları ve toplu taşıma araçları ile Orhangazi’den Yalova’ya sınava gitmek isteyenler de yolda kaldı.

        Sınav nedeniyle polis, jandarma ve kurtarma ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf etti.

        Devrilen kamyonun yoldan çekilmesi ile yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Sınava geç kalma tehlikesi yaşayan bazı vatandaşların ise araçlarından inerek Yalova’ya doğru yürümeye başladıkları görüldü.

        Kamyonun yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.

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