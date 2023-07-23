Bursa Ticaret Borsası'nın 6 aylık işlem hacmi 13 milyar lirayı aştı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası, 2023 yılının ilk 6 ayındaki tescil işlem hacmi yüzde 124 artarak 13 milyar 379 milyon lira oldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin tescil işlem hacmini değerlendirdi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 5 milyar 996 milyon lira işlem hacmi gerçekleştirdiklerini dile getiren Matlı, 2023 yılının aynı döneminde ise tescil işlem hacmini yüzde 124 artışla 13 milyar 379 milyon liraya yükselttiklerini bildirdi.

Kotasyona tabi ürünlerin yanı sıra yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışın işlem hacmi rakamlarına da yansıdığını kaydeden Matlı, yılın ilk yarısında en çok işlem gören ürünlerin sırasıyla, 3 milyar 112 milyon lira ile zeytin, 2 milyar 263 milyon lira ile et, 1 milyar 102 milyon lira ile canlı hayvan, 981 milyon lira ile mısır ve 754 milyon lira ile yaş sebze-meyve olduğunu açıkladı.

- TÜRİB işlem hacmi yüzde 78 arttı

Matlı, yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'ndaki tescil işlem hacmi performansını da değerlendirdi.

TÜRİB ELÜS Piyasası'nda 2023 yılının ilk 6 ayında Bursa TB acente kaydında, alım-satım olmak üzere 341 işlemin gerçekleştiğini aktaran Matlı, "Ülkemizin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıları tek bir merkezi platformda toplayan TÜRİB ELÜS Piyasası'nda borsamız, 2022 yılının aynı dönemine göre işlem hacmini yüzde 78 artışla 780 milyon 911 bin liraya yükseltirken, en çok işlem gerçekleştirilen ürünler ise mısır, buğday, arpa ve zeytin olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Matlı, TÜRİB sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, Bursa TB acente kaydındaki üye sayısını geçen yılın ocak-haziran dönemine oranla yüzde 25 artırdıklarını vurguladı.

Tescil işlem hacmi rakamlarının, üye odaklı çalışmaların bir yansıması olduğuna değinen Matlı, şunları kaydetti:

"Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimize ihtiyaç duydukları her alanda en üst düzeyde hizmet sunma hedefiyle hareket ediyoruz. Fiziki altyapımızı sürekli geliştirirken aynı zamanda üyelerimizin ticari hayatlarına katkı koyacak, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak projelerle bir asra ulaşan hizmet yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Özellikle Gıda UR-GE ve Gıda OSB projelerimiz, üyelerimizin kurumsal ve yapısal büyümesini destekleyeceği gibi borsamızın hizmet kalitesini de çok daha ileri seviyelere taşıyacak önemli adımlardır."