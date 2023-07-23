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        Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 18:15
        Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        BURSA (AA) - Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balabancık Mahallesi'nin ormanlık alanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.

        Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.

        Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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