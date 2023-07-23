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        GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 19:05
        GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        BURSA (AA) - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.

        Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.

        Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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