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        Mangal jelinin parlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan gencin tedavisi devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:01
        Mangal jelinin parlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan gencin tedavisi devam ediyor

        BURSA (AA) - Bursa’da iki hafta önce ailesiyle piknik yaparken, mangal jelinin alev almasıyla vücudunda ciddi yanıklar oluşan vatandaş, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi ediliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ailesiyle birlikte gittiği Gölyazı’da mangal kömürünü alevlendirmek isteyen 30 yaşındaki Sabri Karakaş, kullandığı mangal jelinin parlaması sonucunda yüzünde ve vücudunda ciddi derece yanıklar oluştu.

        Başarılı geçen operasyon sonucu servise alınan Karakaş’ın tedavisine devam ediliyor.

        Yaz mevsimiyle birlikte mangal sebepli yanık vakalarının arttığını vurgulayan Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Sorumlusu Opr. Dr. Selma Beyeç, "Piyasada perakende olarak marketlerde herhangi bir sınırlama gözetilmeden herkes açık şekilde satılan, kolaylıkla ulaşılabilir ve ucuz olan bu maddeler, kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde kullanılmakta. Sonuç olarak geniş ve derin yanıklara hatta bazen birden fazla kişinin yandığı kazalara neden olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Ailecek göl kenarında mangal yapmak istediklerini belirten Sabri Karataş, şunları kaydetti:

        "Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jeller var. Yanımızda onlardan vardı. Ondan dökmek istedim. Daha önce birkaç kere kullanmıştım. Döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev karıştı galiba bir anda patladı elimde. Ne olduğunu anlayamadım zaten olayın şoku ile çevredekiler yanıyorsun dediler. Bunu duyunca en yakın yerden kendimi göle attım. Aile seslendim hemen beni hastaneye götürün. Canım çok yanıyordu çünkü. Bursa Şehir Hastanesi’ne geldik. Sağ olsunlar yanık merkezinde çok ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Doktorlarımız devamlı yanımızda ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mangal keyif işiydi, keyif yapalım diye gittik. Tamamen bize eziyet oldu. Bir an önce iyileşip aileme kavuşmak istiyorum.”

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