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        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Hakkı Çapkınoğlu'nu transfer etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:24
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Hakkı Çapkınoğlu'nu transfer etti

        BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 33 yaşındaki Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Hakkı Çapkınoğlu ile anlaştı.

        İç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör Dmitrii Bahov, libero Caner Ergül, smaçör Emre Berat Fırat ve orta oyuncu Fatih Cihan ile sözleşme yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu da kadrosuna kattı.

        Hakkı Çapkınoğlu, geçen sezon Galatasaray HDI Sigorta forması giymişti.

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