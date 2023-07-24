TOFAŞ, yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta başlayacak

BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2023-2024 sezonu çalışmalarına 14 Ağustos'ta başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu.

Yeni sezonda ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek mavi yeşilliler, başantrenör Orhun Ene yönetiminde yenilenen kadrosuyla 2023-2024 sezonu hazırlıklarının startını 14 Ağustos Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde verecek.

İlk hazırlık maçını 1 Eylül'de Çağdaş Bodrumspor ile kendi tesislerinde yapacak Bursa ekibi, 2 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk edecek.

- Antalya kampı 5-12 Eylül'de

Hazırlıkların ikinci etabı için 5 Eylül'de Antalya'ya gidecek TOFAŞ, 6-10 Eylül'de Smart Casual tarafından Belek'teki spor oteli Gloria Sports Arena'da düzenlenecek organizasyonda 3 hazırlık maçı oynayacak. Gloria Cup'a katılacak takımlar ve maç programları daha sonra açıklanacak.

Hazırlık turnuvasının ardından 12 Eylül'de Anadolu Efes ile oynayacağı özel maç ile Antalya kampını tamamlayarak Bursa'ya dönecek TOFAŞ, 16 Eylül'de Bursaspor Basketbol ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Mavi yeşilliler, 20-23 Eylül'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl TOFAŞ'ın yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor Basketbol, Darüşşafaka Lassa ve Galatasaray Nef katılacak.