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        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Madrigal sahne aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 00:25
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Madrigal sahne aldı

        BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Madrigal müzik grubu sahne aldı.

        Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

        Madrigal grubu konserde sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

        Grup, "Geçme Artık Sokağımdan", "Dip", "Neden Diye Sorma" ve "Seni Dert Etmeler" gibi eserleri hayranlarıyla seslendirdi.

        Gecenin sonunda Madrigal, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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