Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa merkezli 3 ilde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:12
        Bursa merkezli 3 ilde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

        BURSA (AA) - Bursa merkezli 3 ilde bazı suçlardan aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bursa merkezli 3 ilde tespit edilen 13 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda, 20 tır, 16 motor bloğu, 12 yabancı araçlara ait plaka, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan makine, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 141 fişek ele geçirildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        Bisikletiyle gelip başka bisikleti çaldı
        Bisikletiyle gelip başka bisikleti çaldı
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Daudi Okello'yu transfer etti
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Daudi Okello'yu transfer etti
        Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı
        Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı
        Bursa'da trolle balık avına 3 gözaltı; tekneye el koyuldu
        Bursa'da trolle balık avına 3 gözaltı; tekneye el koyuldu
        Ölen Devlet Ses Sanatçısı Ertürk'ün böbreği, Bursa'da taksi şoförüne hayat oldu
        Ölen Devlet Ses Sanatçısı Ertürk'ün böbreği, Bursa'da taksi şoförüne hayat oldu
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Madrigal sahne aldı
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Madrigal sahne aldı