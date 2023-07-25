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        Bursa kılıç kalkan ekibinin Zagreb'teki gösterisi ilgi gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:46
        Bursa kılıç kalkan ekibinin Zagreb'teki gösterisi ilgi gördü

        BURSA (AA) - Bursa'nın kültürel mirası kılıç kalkan oyunu Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de düzenlenen 57. Uluslararası Folklor Festivali'nde ilgiyle izlendi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ. ve Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle festivale katılan Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi, Bursa'nın efsane kültürel mirasını başarıyla tanıttı.

        Bursa'nın 1326'da Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinin ardından askerlerin zaferi kutlamak amacıyla kılıç ve kalkanlarıyla yaptığı doğaçlama figürlerle ortaya çıktığı bilinen oyunu sergileyen 8 kişilik ekip 57. Uluslararası Folklor Festivali kapsamında kentin önemli merkezlerinde sahne aldı.

        Türk halk kültürünü geçmişten geleceğe taşıyan Bursa'nın simgesi ve en önemli halk danslarından biri olan kılıç kalkan oyunuyla Zagreb'te coşkuyla karşılanan ekip, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ı da ziyaret etti.

        Festival süresince başkent Zagreb'in farklı meydanlarında geleneksel halk danslarını sergileyen kılıç kalkan ekibini, Büyükelçi Kıran da festival boyunca yalnız bırakmadı.

        Kendine has kostümleri ve 700 yıllık tarihiyle Bursa'nın en canlı değerlerinden biri olan kılıç kalkan oyunuyla festivale damgasını vuran Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi, tarihe müziksiz bir halk oyunu olarak geçen oyunlarını başarıyla sergiledi.

        Tahtakıran Kılıç Kalkan Lideri Mustafa Tahtakıran ise derneklerinin bu mirası gelecek nesillere aktarmak için faaliyet gösterdiğini, her konuda kendilerine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve kendilerini festivalde ağırlayan Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşekkür etti.

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