TİGEM 32 tayın satışından 6 milyon 472 bin lira gelir elde etti

BURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu tarım işletme müdürlüklerinde yetiştirilen 32 tay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde ihaleyle satıldı.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki ihalede 66 tay açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Yoğun ilgi gören ihalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay 1 milyon 50 bin lirayla "Altaybora" oldu. Bu tayı 600 bin lira ile "Güneren" ve 450 bin lira ile "Öykülü Kız" izledi.

Satışa çıkarılan taylardan 32'si alıcı bulurken, bu satışlardan 6 milyon 472 bin gelir lira elde edildi.