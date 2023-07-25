Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Gjorgi Gjorgiev'i transfer etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:29
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Gjorgi Gjorgiev'i transfer etti

        BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 31 yaşındaki Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezonda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Gjorgi Gjorgiev ile anlaştı.

        İç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör Dmitrii Bahov, libero Caner Ergül, smaçör Emre Berat Fırat ve orta oyuncu Fatih Cihan ile sözleşme yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör Gjorgi Gjorgiev'i de kadrosuna kattı.

        Gjorgi Gjorgiev, geçen sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giymişti.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor

        Benzer Haberler

        TİGEM 32 tayın satışından 6 milyon 472 bin lira gelir elde etti
        TİGEM 32 tayın satışından 6 milyon 472 bin lira gelir elde etti
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa kılıç kalkan ekibinin Zagreb'teki gösterisi ilgi gördü
        Bursa kılıç kalkan ekibinin Zagreb'teki gösterisi ilgi gördü
        Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur´un cenazesi, memleketine gönderildi
        Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur´un cenazesi, memleketine gönderildi
        Bursa merkezli 3 ilde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
        Bursa merkezli 3 ilde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
        Bisikletiyle gelip başka bisikleti çaldı
        Bisikletiyle gelip başka bisikleti çaldı