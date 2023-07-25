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        Bursa'da su motoru parçasının yaraladığı çiftçi hastaneye kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 22:42
        Bursa'da su motoru parçasının yaraladığı çiftçi hastaneye kaldırıldı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, su motorundan kopan parçanın yaraladığı çiftçi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede çiftçilik yapan Harun K, Kayacık Mahallesi'ndeki tarlasını sulamak için deredeki su motorunu çalıştırdı.

        Bu sırada su motorundan kopup fırlayan bir parça Harun K'nin başına isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD personeli, Harun K'yi sedye yardımıyla dere yatağından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne götürülen Harun K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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