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        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Shantel sahne aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 02:00
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Shantel sahne aldı

        BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Alman şarkıcı Shantel sahne aldı.

        Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde genç yaştaki müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

        Alman yapımcı, şarkıcı ve Dj Stafen Hantel ya da sahne adıyla Shantel, sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

        Gecenin sonunda müzikseverler, Shantel'in performansını uzun süre alkışladı.

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