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        Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolar oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:00
        Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolar oldu

        BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-haziran döneminde 2 milyar 421 milyon 32 bin dolar oldu.

        AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi bu yılın ilk yarısında 17 milyar 337 milyon 288 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 14'ünü oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalışla 2 milyar 421 milyon 32 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yıl, 82 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

        Sektörün, ocak-haziran döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 649 milyon 491 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın ocak-haziran döneminde ise yüzde 12 azalışla 570 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Birleşik Krallık'a yapılan bu ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 23,55'ini oluşturdu.

        İkinci sırada bulunan Slovenya'ya yapılan ihracat, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 294 milyon 697 bin dolardan 327 milyon 232 bin dolara ulaştı.

        Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya ocak-haziran döneminde dış satımı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,33 arttı. Bu ülkeye geçen yıl ocak-haziran döneminde 312 milyon 396 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 325 milyon 926 bin dolara çıktı.

        Dördüncü sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen hafif ticari araç-kamyon ihracatı ise 2022'nin ocak-haziran döneminde 263 milyon 588 bin dolarken bu yılın aynı döneminde yüzde 22,5 yükselişle 322 milyon 931 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        - İlk 10 ülkenin 8'i AB üyesi

        Beşinci sıradaki Belçika hafif ticari araç-kamyon ihracatı yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşüşle 205 milyon 172 bin dolardan 181 milyon 152 bin dolara geriledi.

        İspanya 123 milyon 57 bin dolarla 6'ncı, Amerika Birleşik Devletleri 69 milyon 486 bin dolarla 7'nci, Almanya 66 milyon 471 bin dolarla 8'inci, Danimarka 51 milyon 134 bin dolarla 9'uncu, Avustralya da 40 milyon 454 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

        Bu sıralamaya göre, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında ilk 10 ülkenin 8'i Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler oldu.

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