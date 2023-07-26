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        Bursa Macera Parkının tanıtım toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:49
        Bursa Macera Parkının tanıtım toplantısı yapıldı

        BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi tarafından, Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde yaklaşık 50 dönüm alan üzerine kurulan Bursa Macera Parkı'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Bursa Macera Parkı'nda gerçekleşen tanıtım toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın katılımıyla gerçekleşti.

        Bursa Macera Parkı içerisinde; kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları, adrenalin park, bahar bahçesi ve masal bahçesi bulunuyor.

        Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak planlı şehirleşme kapsamında, sosyal donatı alanları, yeşil alan ve park bahçeleri arttırmayı hedeflediklerini aktardı.

        Bursa Macera Parkı'nın pek çok farklı fonksiyonları olduğunu dile getiren Dündar, "Çiçek bahçesi, bahar bahçesi, masal bahçesi, adrenalin park ve çocuk oyun alanları gibi mekanları oluşturduk. Bahar bahçesi, özen isteyen bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

        İnşa edilen Macera Parkı'nın Bursa Ovasının içerisinde yer alırken bir yandan da Uludağ manzarasına sahip olduğunu kaydeden Dündar, "Özellikle masal bahçesi de ilgi gören ve Türkiye'de çok fazla olmayan yeni bir konsept. Bu yapmış olduğumuz park içerisinde yer alan masal bahçesinde 22 tane ana konu işleniyor. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği bir yer." dedi.

        Bahar bahçesinde 53 farklı çeşit çiçek ve bitki dikimi gerçekleştirildiğini belirten Dündar, "Konum olarak çok güzel bir yer. Buranın yoğunluğu akşam üzerleri, hafta sonu özellikle ciddi bir şekilde kendini hissettiriyor. Buraya gelen her yaşta insanın için bizler burada rahat vakit geçirebileceği bir mekan olmasına gayret gösteriyoruz. Bahar bahçesi çiçekleri sürekli yeniliyoruz. Orijinal bir tesis." diye konuştu.

        Dündar, adrenalin parkında ise çift hat zeplin, ip parkuru, tırmanma duvarı ve zipcoaster olduğunu sözlerine ekledi.

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