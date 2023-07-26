Orhangazi'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa istikametine seyreden Kayhan Sertaş (35) idaresindeki 16 KC 202 plakalı otomobil, Orhangazi Tüneli yakınında aynı yöne giden Ersin Güler'in (44) kullandığı 16 AYP 859 plakalı tıra arkasından çarptı.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Sertaş, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.