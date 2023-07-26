Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Orhangazi'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:58
        Orhangazi'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa istikametine seyreden Kayhan Sertaş (35) idaresindeki 16 KC 202 plakalı otomobil, Orhangazi Tüneli yakınında aynı yöne giden Ersin Güler'in (44) kullandığı 16 AYP 859 plakalı tıra arkasından çarptı.

        Hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Sertaş, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı
        Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Bursa Macera Parkının tanıtım toplantısı yapıldı
        Bursa Macera Parkının tanıtım toplantısı yapıldı
        Bursa'da üretilen "Keles kirazı"nın coğrafi işaret tescili yapıldı
        Bursa'da üretilen "Keles kirazı"nın coğrafi işaret tescili yapıldı
        Minyatür dokuma tezgahları koleksiyonu Bursa'da sergileniyor
        Minyatür dokuma tezgahları koleksiyonu Bursa'da sergileniyor
        Köpeklerden kaçmak isterken skuterden düşen 2 arkadaş, yaralandı
        Köpeklerden kaçmak isterken skuterden düşen 2 arkadaş, yaralandı
        Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolar oldu
        Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolar oldu
        İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısında motosikletten düşen 2 kişi yaralandı
        İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısında motosikletten düşen 2 kişi yaralandı