Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bağımlılık danışmanlık hizmeti veriliyor

BURSA (AA) - Bursa’da yaşayan ve uzun yıllardır uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele eden H.A, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alarak bağımlılıktan kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındayken arkadaş etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan H.A. uzunca bir dönem kullandığı uyuşturucu maddenin özel hayatında birtakım olumsuzluklara sebebiyet vermesi üzerine bırakmanın yollarını aramaya başladı.

Kendi imkanlarıyla bir süre uzak kalmasının ardından, uyuşturucuyu hayatından tamamen çıkarabilmek için profesyonel destek almak isteyen H.A, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurdu. Burada yürütülen tedaviyle H.A. madde bağımlılığından kurtuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen H.A, madde kullanımının kendisini adım adım yıkıma sürüklediğini belirterek, şunları bildirdi:

"Hayatımda umut, sağlık ve aile bağları hızla kayboldu. Uzun bir dönem zararlı alışkanlığımdan bir türlü kurtulmayı başaramadım. 2022 yılında yaşadığım bir olay ve sonrasında sağlık sorunlarıyla başbaşa kalınca maddeyi bırakmaya karar verdim. Bunun için ciddi bir adım attım ve profesyonel destek almaya karar verdim. Maddeyi bırakma sürecim hiç kolay geçmedi. Zaman zaman zorlu yollarla mücadele etmek zorunda kaldım. Ancak güçlü irade ortaya koydum ve sağlam destek sistemi sayesinde, adım adım toparladım."

Uyuşturucuyu bıraktıktan sonra yaşamının birçok alanında olumlu değişiklikler yaşadığının aktaran H.A. "Her şeyden önce sağlımda belirgin bir düzelme oldu. Ayrıca kişilerarası ilişkilerim daha da normalleşti. Bunun sonucunda daha iyi bir iş buldum. Artık kendime başarabilmek için yeni hedefler koyuyorum ve geleceğe umutla bakıyorum." ifadesini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli Psikolog Salih Tiryaki ise danışanlara bu anlamda ilk olarak motivasyon görüşmesi sağladıklarını, bağımlılığın getirdiği yıkıcı sonuçları danışanlarla paylaşarak bağımlılıktan kurtulması için motive ettiklerini, danışanların ihtiyacı var ise bağımlılığından arınması için hastaneye sevk ettiklerini duyurdu.

Tiryaki, rehabilitasyon sürecinde toplama kazandırma, yaşam becerileri ve sosyal ilişkiler üzerine çalıştıklarını, uyuşturucudan uzak durmanın başarılı olabilmesi için sabır, kararlılık ve desteğin önemli olduğunu vurguladı.