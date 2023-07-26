Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bağımlılık danışmanlık hizmeti veriliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:28
        Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bağımlılık danışmanlık hizmeti veriliyor

        BURSA (AA) - Bursa’da yaşayan ve uzun yıllardır uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele eden H.A, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alarak bağımlılıktan kurtuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındayken arkadaş etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan H.A. uzunca bir dönem kullandığı uyuşturucu maddenin özel hayatında birtakım olumsuzluklara sebebiyet vermesi üzerine bırakmanın yollarını aramaya başladı.

        Kendi imkanlarıyla bir süre uzak kalmasının ardından, uyuşturucuyu hayatından tamamen çıkarabilmek için profesyonel destek almak isteyen H.A, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurdu. Burada yürütülen tedaviyle H.A. madde bağımlılığından kurtuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen H.A, madde kullanımının kendisini adım adım yıkıma sürüklediğini belirterek, şunları bildirdi:

        "Hayatımda umut, sağlık ve aile bağları hızla kayboldu. Uzun bir dönem zararlı alışkanlığımdan bir türlü kurtulmayı başaramadım. 2022 yılında yaşadığım bir olay ve sonrasında sağlık sorunlarıyla başbaşa kalınca maddeyi bırakmaya karar verdim. Bunun için ciddi bir adım attım ve profesyonel destek almaya karar verdim. Maddeyi bırakma sürecim hiç kolay geçmedi. Zaman zaman zorlu yollarla mücadele etmek zorunda kaldım. Ancak güçlü irade ortaya koydum ve sağlam destek sistemi sayesinde, adım adım toparladım."

        Uyuşturucuyu bıraktıktan sonra yaşamının birçok alanında olumlu değişiklikler yaşadığının aktaran H.A. "Her şeyden önce sağlımda belirgin bir düzelme oldu. Ayrıca kişilerarası ilişkilerim daha da normalleşti. Bunun sonucunda daha iyi bir iş buldum. Artık kendime başarabilmek için yeni hedefler koyuyorum ve geleceğe umutla bakıyorum." ifadesini kullandı.

        Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli Psikolog Salih Tiryaki ise danışanlara bu anlamda ilk olarak motivasyon görüşmesi sağladıklarını, bağımlılığın getirdiği yıkıcı sonuçları danışanlarla paylaşarak bağımlılıktan kurtulması için motive ettiklerini, danışanların ihtiyacı var ise bağımlılığından arınması için hastaneye sevk ettiklerini duyurdu.

        Tiryaki, rehabilitasyon sürecinde toplama kazandırma, yaşam becerileri ve sosyal ilişkiler üzerine çalıştıklarını, uyuşturucudan uzak durmanın başarılı olabilmesi için sabır, kararlılık ve desteğin önemli olduğunu vurguladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Orhangazi'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Orhangazi'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bursa Macera Parkının tanıtım toplantısı yapıldı
        Bursa Macera Parkının tanıtım toplantısı yapıldı
        Bursa'da üretilen "Keles kirazı"nın coğrafi işaret tescili yapıldı
        Bursa'da üretilen "Keles kirazı"nın coğrafi işaret tescili yapıldı
        Minyatür dokuma tezgahları koleksiyonu Bursa'da sergileniyor
        Minyatür dokuma tezgahları koleksiyonu Bursa'da sergileniyor
        Köpeklerden kaçmak isterken skuterden düşen 2 arkadaş, yaralandı
        Köpeklerden kaçmak isterken skuterden düşen 2 arkadaş, yaralandı
        Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolar oldu
        Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolar oldu