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        Karacabey'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:55
        Karacabey'de çıkan orman yangını söndürüldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Şahmelek Mahallesi'ndeki fıstık çamı ağaçlandırma sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 23 personelle müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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