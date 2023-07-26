Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde, Ufuk A. (48) daha önce aralarında husumet bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk A, tabancayla vuruldu.
Göğsünden ağır yaralanan Ufuk A. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi de İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.