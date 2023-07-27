Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz'dan ekmek zammı açıklaması

BURSA (AA) - Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, Bursa Fırıncılar Odası tarafından 7,5 liraya yükseltilen ekmek fiyatının yasal olmadığını öne sürerek, denetim talebinde bulundu.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa Fırıncılar Odası'nın 210 gram ekmeğin fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladığını ancak Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu fiyata itirazda bulunduğunu belirtti.

Buna göre bu fiyatın revize edilerek yeniden belirlenmesi gerekirken ekmeğin fırınlarda ve marketlerde 7 lira 50 kuruştan satılmaya devam ettiğini dile getiren Yılmaz şunları kaydetti:

"Bu keyfi fiyatla ekmeğin piyasaya sunulması kabul edilemez. Tüketici bütçesini son derece olumsuz etkileyen bu fiyatla satışın derhal durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Fırıncılar Odası Başkanına çağrımızdır. Yasallaşmayan bu fiyattan ekmek satışının durdurulmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediye zabıtası ve Ticaret İl Müdürlüğümüz yetkililerince de piyasa denetimini yapılmasını, keyfi satış yapan fırın ve marketlere gerekli yasal işlemin yapılmasını itiyoruz."

Yılmaz, tüketici bütçesini olumsuz etkileyen bu keyfi uygulamaya son verilmesini istediklerini anlatarak, "Ekmek tüketicinin en temel tüketim gıdasıdır. Ekmeğe yapılacak zam konusunda daha adil olunmalı ve tüketiciyi korumalıyız. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımızdan halk ekmek üretimini ve üretim alanlarının artırılmasını tekrar tekrar talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.