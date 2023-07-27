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        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Orçun Ergün'ü transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:34
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Orçun Ergün'ü transfer etti

        BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör Orçun Ergün'ü kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor son olarak renklerine pasör Orçun Ergün'ü bağladı.

        Beşiktaş, Ziraat Bankası, Şahinbey Belediye, Tokat Belediye Plevne, Arhavi, Halkbank, Solhan, Sorgun Belediyespor ve son olarak da Galatasaray HDI Sigorta'da oynayan 1992 doğumlu ve 1,95 metre boyundaki Ergün, 2022-2023 sezonunda 18 maçta forma giydi.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor daha önce iç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör Dmitrii Bahov, libero Caner Ergül, smaçör Emre Berat Fırat ve orta oyuncu Fatih Cihan ile sözleşme yenilerken dış transferde ise libero Semih Çelik, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu, pasör çaprazı Daudi Okello, pasör Gjorgi Gjorgiev ve smaçör Mehmet Hacıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

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