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        Bursa'da kiracısını silahla ağır yaralayan iş yeri sahibi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:13
        Bursa'da kiracısını silahla ağır yaralayan iş yeri sahibi tutuklandı

        BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, silahlı saldırıda kiracısını ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde dün yaşanan olayda, kiracısı Ufuk A'yı silahla ağır yaralayan iş yeri sahibi N.C'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hastanede tedavisi devam eden ağır yaralı Ufuk A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde, dün Ufuk A. (48) iş yeri sahibi N.C. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C, Ufuk A'yı tabancayla vurmuştu. Göğsünden ağır yaralanan Ufuk A. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılmış, şüpheli N.C. ise İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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