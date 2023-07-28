Bursa'da sahte engelli raporlarıyla dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, sahte engelli raporlarıyla dolandırıcılık yaptıkları ve devleti zarar uğrattıkları iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlam ya da engelli oranı düşük kişilerin usulsüz şekilde yüksek oranlı engelli raporu aldıkları ihbarı üzerine "nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüphelinin sahte engelli raporu çıkarılmasını sağlayarak malulen emeklilik, araç alımında ÖTV muafiyeti, ücretsiz ulaşım kartı ve evde bakım ücreti gibi engellilere tanınan haklardan yararlanıp kamu zararına neden oldukları, ayrıca rapor alma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

Zanlıların sahte engelli raporu temini için hastanelerden randevu aldıkları, tahlil ve doktor muayenelerine girmeden önce bu kişilerin şüpheliler tarafından yönlendirilerek sahte raporlar alındığı, eski sağlık kurullarında düşük çıkan engelli raporlarının şüpheli şahıslarca usulsüz işlemlerle yükseltilerek malulen emekli edildikleri belirlendi.

Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda zanlılar C.K. (48), H.Y. (42), Ş.Ö. (38), F.V. (39), Y.Ş. (47), A.O. (48), H.T.Y. (44), A.O.Y. (44) ve H.M. (59) yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise birçok doktora ait sahte kaşe, çok sayıda muayene evrakı, başka kişilere ait sağlık kurulu raporları ile sahte belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.