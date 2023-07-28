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        Bursa'da cam balkon montajı yaparken 7'nci kattan düşen genç öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:01
        Bursa'da cam balkon montajı yaparken 7'nci kattan düşen genç öldü

        BURSA (AA) - Bursa'da bir apartmanın 7'nci katında çalışırken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki apartman dairesine cam balkon takmak için gelen 29 yaşındaki Enes Kurnaz, 7'nci kat balkonunda montaj sırasında dengesini yitirerek düştü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

        Enes Kurnaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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