Tekstilde yenilikçi fikirlerin desteklendiği "TechXtile Start-Up Challenge" başvuruları başladı

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki yenilikçi fikirlerin desteklenmesinin amaçlandığı, Türkiye'nin önde gelen girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge'ın 5'inci yılında başvuru süreci başladı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin tekstil sektöründe inovasyonu ve AR-GE'yi teşvik etmek amacıyla AR-GE Proje Pazarı olarak başlattığı ve son 5 yıldır içeriğini zenginleştirerek girişimcilik programına dönüştürdüğü TechXtile Start-Up Challenge, yeni teknoloji ve fikirlerle sahip genç girişimcileri sektöre kazandırmaya devam ediyor.

Ölçeklenebilir, ticarileşmeye uygun ve yenilikçi projelerin yarıştığı ve desteklendiği bir platform haline gelen programda Level-Up ve Scale-Up kategorileriyle girişimcilerin sektöre kazandırılmasına da imkan sağlanıyor.

Organizasyona 2020 yılında katılarak birinci olan Duygu Yılmaz, 30 milyon dolar değerleme üzerinden 5 milyon dolarlık yatırım aldı. "Bren" isimli projesiyle finale kalan Çınar Laloğlu, yarışmanın ardından 12 milyon dolar, "İleri Teknoloji Isıtıcı Kumaş Projesi" ile finalist olan Ayhan Propol ise 10 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı.

Yapay Zeka Tabanlı Desen ve Doku Yazılımı ile 2021'de ikinci olan Özgencan Üstgül 2,5 milyon dolar değerleme üzerinden 200 bin dolar, geçen yıl Level-Up kategorisinde Yapay Zeka Tabanlı Sürdürülebilir Atık Yönetimi girişimiyle ikinciliği elde eden Güneş Sayıt ise 1,33 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım kazandı. Aynı yıl Scale-Up kategorisinin ikincisi Görkem Astarcıoğlu'nun girişimi Giyilebilir Ateş Ölçer ve Sağlık Takip Uygulaması ise 3 milyon dolar değerlemeye ulaşma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, girişimcilerin potansiyelini desteklemek ve yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürebilmelerine imkan sağlamak için TechXtile Start-Up Challenge programını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu programın, sektörün geleceğini şekillendirecek genç girişimcilerin önündeki kapıları aralamak için tasarlandığını belirten Engin, şunları kaydetti:

"TechXtile Start-Up Challenge ile amacımız, sadece bir yarışma değil aynı zamanda bir fırsatlar platformu oluşturmak. Yaratıcı projelere ev sahipliği yaparak ticarileşme süreçlerine destek vermek ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tekstil sektörü, ülkemizin temel ihracat alanlarından biridir ve sizlerin katkıları, bu alanda daha da ileriye gitmemize vesile olacaktır. UTİB olarak, bu yolda girişimcilerimize el uzatıyor, girişimlerinizin başarılı olması için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz."

Programla ilgili detaylı bilgi ve tekstil dünyasındaki son teknolojik gelişmelerle ilgili haberler için "www.techxtile.net" web sitesi ziyaret edilebiliyor.