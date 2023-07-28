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        GÜNCELLEME - Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:28
        GÜNCELLEME - Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        BURSA (AA) - Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanın fark edilmesi üzerine bu alana Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, arazöz, su tankerleri ve helikopterle yürüttükleri çalışma sonucu yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

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