BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu

BURSA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin eski Bursa İl Başkanı ve Bölge Müfettişi Salih Uçak'ın kızı Sinem Uçak ile Nezir Turan'ın nikahında şahitlik yaptı.

Yıldırım ilçesindeki bir davet salonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Destici, çifte mutluluklar diledi.

Destici, ailenin Türk medeniyetinde önemli olduğunu vurgulayarak, "Toplumumuzun güçlü olmasının en önemli nüvesi aile yapısıdır. Aile kurumumuzu bozmaya ya da çürütmeye yönelik tüm davranışları ve yaşantıları da reddediyoruz. Onun için bütün evlatlarımızı, çocuklarımızı, özellikle burada bulunan bekarlarımızı da bir an önce Allah'ın emrini, resulün sünnetini yerine getirmek için evlenmeye davet ediyoruz ve onları teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

Evlilik cüzdanını geline veren Destici, daha sonra çiftle fotoğraf çektirdi.