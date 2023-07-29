"61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Alim Qasimov, Michel Godard ve Hüsnü Şenlendirici sahne aldı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Alim Qasimov, Michel Godard ve Hüsnü Şenlendirici aynı sahneyi paylaştı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde farklı yaştaki müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Konserde Alim Qasimov, Michel Godard ve Hüsnü Şenlendirici Azerbaycan ve Türkiye eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecenin sonunda sanatseverler Alim Qasimov, Michel Godard ve Hüsnü Şenlendirici'nin performansını uzun süre alkışladı.