Bursa'da 10 yıldır böbrek yetmezliği olan hasta nakille sağlığına kavuştu

BURSA (AA) - Bursa'da, 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden ve 4 yıldır diyalize bağlı olan 43 yaşındaki Nail Tuncer, organ nakliyle hastalığından kurtuldu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesinden organ nakil sırasına giren hastalar, normal bekleme süresinin çok altında bir sürede nakil olma imkanı elde ediyor.

Nail Tuncer de hastalığının kötüye gitmesi nedeniyle son 4 yılda diyalize bağlı yaşamaya başladı. Bu süreçte başka bir hastaneden organ nakil listesine kayıt olan Tuncer, nakil sırasının gelmemesi üzerine geçen ocak ayında hizmete giren Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda nakil listesine alınan Tuncer, birkaç ay bekledikten sonra böbrek nakli olarak hayata tutundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesinde görevli Nefrolog Doç. Dr. Yavuz Ayar, Organ Nakli Merkezinde hizmete girdiği ocak ayından itibaren 3'üncü nakli gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bunun 6 aylık süreçte gurur verici olduğunu belirten Ayar, "Çünkü bekleme listesine bakacak olursak dünya genelinde 3-5 yıl bekleme süreci hastalar için çok sancılı geçmekte. Yeni kayıt yaptıran özellikle ocak ayından sonra yaptırıp, 6 ay içinde böbreğin çıkması hastalar için umut verici, hastanemiz için gurur verici. Bu süreçte tabii ki özellikle çalışan personelimiz açısından herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Ayar, Bursa Şehir Hastanesinin Türkiye genelinde en fazla kadavra çıkaran hastane olması ve 200'ün üzerinde yoğun bakım yatağı bulunmasının organ bekleyen hastalar için umut verici olduğuna dikkati çekti.

Özellikle böbrek nakli bekleyenlere hastanelerine başvurmaları çağrısında bulunan Ayar, "Organ nakli ünitesi olarak eylül ya da ekim ayı gibi canlı nakile başlayacağız." açıklamasını yaptı.

Tuncer ise 10 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaydım başka bir hastanedeydi. Burada nakil yapıldığını duydum, başvurdum. İlk 6 ayda kadavradan çağrıldık. Donör uymadığı için başka yere gitti. İkinci kadavrada ilk 6 ay içinde naklimizi olduk. Hocalarımız bizi çok iyi yönlendirdiler. Bize çok yardımcı oldular. Bu süreçte bize lazım olan da moraldi."