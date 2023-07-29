Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da 10 yıldır böbrek yetmezliği olan hasta nakille sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:03
        Bursa'da 10 yıldır böbrek yetmezliği olan hasta nakille sağlığına kavuştu

        BURSA (AA) - Bursa'da, 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden ve 4 yıldır diyalize bağlı olan 43 yaşındaki Nail Tuncer, organ nakliyle hastalığından kurtuldu.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesinden organ nakil sırasına giren hastalar, normal bekleme süresinin çok altında bir sürede nakil olma imkanı elde ediyor.

        Nail Tuncer de hastalığının kötüye gitmesi nedeniyle son 4 yılda diyalize bağlı yaşamaya başladı. Bu süreçte başka bir hastaneden organ nakil listesine kayıt olan Tuncer, nakil sırasının gelmemesi üzerine geçen ocak ayında hizmete giren Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda nakil listesine alınan Tuncer, birkaç ay bekledikten sonra böbrek nakli olarak hayata tutundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesinde görevli Nefrolog Doç. Dr. Yavuz Ayar, Organ Nakli Merkezinde hizmete girdiği ocak ayından itibaren 3'üncü nakli gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Bunun 6 aylık süreçte gurur verici olduğunu belirten Ayar, "Çünkü bekleme listesine bakacak olursak dünya genelinde 3-5 yıl bekleme süreci hastalar için çok sancılı geçmekte. Yeni kayıt yaptıran özellikle ocak ayından sonra yaptırıp, 6 ay içinde böbreğin çıkması hastalar için umut verici, hastanemiz için gurur verici. Bu süreçte tabii ki özellikle çalışan personelimiz açısından herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Doç. Dr. Ayar, Bursa Şehir Hastanesinin Türkiye genelinde en fazla kadavra çıkaran hastane olması ve 200'ün üzerinde yoğun bakım yatağı bulunmasının organ bekleyen hastalar için umut verici olduğuna dikkati çekti.

        Özellikle böbrek nakli bekleyenlere hastanelerine başvurmaları çağrısında bulunan Ayar, "Organ nakli ünitesi olarak eylül ya da ekim ayı gibi canlı nakile başlayacağız." açıklamasını yaptı.

        Tuncer ise 10 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kaydım başka bir hastanedeydi. Burada nakil yapıldığını duydum, başvurdum. İlk 6 ayda kadavradan çağrıldık. Donör uymadığı için başka yere gitti. İkinci kadavrada ilk 6 ay içinde naklimizi olduk. Hocalarımız bizi çok iyi yönlendirdiler. Bize çok yardımcı oldular. Bu süreçte bize lazım olan da moraldi."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Suda aşk
        Suda aşk
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!

        Benzer Haberler

        16 köpek, kapatılan üretim çiftliğinde ölüme terk edildi
        16 köpek, kapatılan üretim çiftliğinde ölüme terk edildi
        Orhaneli'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Orhaneli'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Alim Qasimov, Michel Godard ve Hüsnü Şenlendirici sahne aldı
        "61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Alim Qasimov, Michel Godard ve Hüsnü Şenlendirici sahne aldı
        Bursa'da kaza yapan otomobilin yol kenarındaki piknikçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Bursa'da kaza yapan otomobilin yol kenarındaki piknikçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü
        BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu
        BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu
        Kaza yapıp savrulan otomobil, yol kenarında mola veren ailenin arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza yapıp savrulan otomobil, yol kenarında mola veren ailenin arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı